Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg sieht in Zusammenhang mit der Intel-Ansiedlung in der Stadt keine Gefahr für die Wasserversorgung. Der Bereichsleiter "Wasserressourcen und Umwelt", Dietrich Borchardt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, er könne sich nicht vorstellen, dass die Wasserentnahmemengen aus der Elbe so groß seien, dass sie einen signifikanten Einfluss auf die Elbe hätten. Auch nicht in Niedrigwasserzeiten.