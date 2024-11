Brandschutz und Evakuierung Magdeburg: Kleine Weihnachtsmärkte brauchen Sicherheitskonzept

04. November 2024, 11:58 Uhr

Magdeburg verlangt von Veranstaltern kleinerer Weihnachtsmärkte ein Sicherheitskonzept mit Brandschutz- und Evakuierungsmaßnahmen. Der Ordnungsdezernent der Stadt betonte, dass dies keine neuen Auflagen seien. Praktische Konzepte reichen, und die Stadt bietet Unterstützung an. Zudem will das Innenministerium die Polizeipräsenz auf allen Märkten in Sachsen-Anhalt erhöhen.