"Ich habe ja schon in vielen deutschen Städten gespielt und muss sagen, wenn man das mit anderen Städten wie München vergleicht, ist es in Sachsen-Anhalt liberaler. Hier fährt nicht den ganzen Tag die Polizei oder das Ordnungsamt herum und kontrolliert. In Dresden oder Leipzig zum Beispiel ist das anders. Hier ist es aber noch entspannt. Das kann auch gerne so weitergehen."