Das sind Dinge, die auch die Kommunalpolitikerinnen und -politiker umtreiben: Steffi Trittel (Parteilos), Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, sagt, sie wolle sich in einem Schreiben an die Bundesregierung wenden und Teile der möglichen Trassenführung anfechten. Etwa, dass zwischen Wolmirstedt und Niederndodeleben womöglich in zwei getrennten Verfahren zunächst eine freistehende Stromleitung (Südostlink) und ein Erdkabel (Südostlink +) gebaut werden könnte, lasse sie stutzen. "Lebensfremdes Planungsverfahren" nennt Trittel das.

Tim Teßmann, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Haldensleben, hält ebenfalls wenig von den Plänen: "Ich nehme das mit Sorge zur Kenntnis, was dort geplant ist. Wir pumpen bei Haldensleben Trinkwasser für die Menschen. Die Landwirtschaft wäre massiv betroffen. Das kann ich so nicht hinnehmen."



Bei Niederndodeleben im Landkreis Börde sollen die Stränge von Südostlink + mit denen des Südostlink, der in Wolmirstedt beginnt, zusammengeführt und in Richtung Bayern gebaut werden. Der Südostlink + wurde nach seinem Vorgänger beschlossen, als klar wurde, dass die Menge an Strom, die nach Süddeutschland transportiert werden kann, zu gering geplant war. Beide Trassen sollen in etwa die gleiche Leistung führen – in der Summe vier Gigawatt bei Vollauslastung.