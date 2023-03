Die Wiederaufnahme des Betriebs der Kinderintensivstation am Magdeburger Universitätsklinikum ist "derzeit nicht absehbar". Das hat die Uniklinik jetzt mitgeteilt. "Erst wenn der personelle Engpass behoben wurde, kann ein Weiterbetrieb der Kinderintensivstation erfolgen", hieß es. Die Kinderintensivstation war Anfang Februar vorübergehend geschlossen worden .

Grund für die Schließung sind fehlende Kinderintensivmediziner. "Es mussten insgesamt 13 Kinder in andere Kliniken verlegt werden", sagte jetzt eine Sprecherin der Uniklinik. Um wieder öffnen zu können, werde mindestens ein Arzt oder eine Ärztin benötigt. Man arbeite unter anderem mit Headhuntern und externen Personalrecruitern zusammen, um Personal zu finden. Ähnliche Personalprobleme gibt es auch an der Klinik in Zeitz, weshalb derzeit diskutiert wird, unter anderem die Geburtsstation dort zu schließen.