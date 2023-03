Die Kinderklinik in Zeitz soll zum 1. Mai geschlossen werden. Das hatten der Klinikbetreiber SRH nach Angaben der Stadt mitgeteilt. Nach MDR-Informationen wird damit argumentiert, dass es zu wenig medizinisches Personal gebe. Am Donnerstag tagt der Ältestenrat, also Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Vertreter der Fraktionen im Stadtrat, in einer nichtöffentlichen Sitzung zum Thema.