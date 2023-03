Landrat Götz Ulrich (CDU) will, dass die Kinderklinik in Zeitz erhalten bleibt und hat deshalb einen Brief an die Geschäftsführung geschickt.

Das Klinikum hat darauf bisher nicht geantwortet und hatte vorab mit Blick auf die Schließung auf fehlende Kinderärzte verwiesen.

Am 20. März ist eine weitere Demo für den Erhalt der Kinderklinik in Zeitz geplant.

Landrat Götz Ulrich will die Stationen am Klinikum in Zeitz erhalten. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne Im Fall der möglichen Schließung der Kinder- und Geburtenstationen am SRH-Klinikum in Zeitz hat sich Landrat Götz Ulrich (CDU) jetzt an die Konzernleitung gewandt. Darüber informierte er in der gestrigen Kreistagssitzung. Dort sagte er: "Wie Sie alle wissen, hatte der Kreistag des Burgenlandkreises im Jahr 2020 ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Geburtsstation, der Gynäkologie und Pädiatrie (Kinder- und Jugendmedizin) an den Standorten Naumburg und Zeitz abgegeben. Dieses Bekenntnis war die Grundlage der zwischen uns abgeschlossenen Vereinbarung."



Teil der Vereinbarung sei, dass der Burgenlandkreis bisher knapp 4,2 Millionen Euro an das SRH-Klinikum gegeben habe, um die Abteilungen dort bis 2029 mitzufinanzieren. Dazu sei man auch weiterhin bereit, so der Landrat. Aber: "Umgekehrt sieht unsere Vereinbarung aber auch so aus, dass die Finanzierung durch den Burgenlandkreis vollständig entfällt, wenn in Zeitz die genannten Abteilungen schließen."

Schreiben an die Geschäftsführung des Klinikums

Im Schreiben an die Geschäftsführung an das SRH-Klinikum, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, thematisiert Landrat Götz Ulrich diese Vereinbarung und bittet um ein Gespräch zum aktuellen Stand sowie den Perspektiven und den Möglichkeiten zum Erhalt der Stationen. Eine Antwort darauf stehe aber noch aus.



Das Klinikum hatte vorab die geplante Schließung mit dem Fehlen von Kinderärzten begründet. Ende März will SRH über die Schließung der Geburtenstation in Zeitz entscheiden. Deshalb macht der Landrat in dem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der SRH Holding in Heidelberg auch das Angebot, bei der Personalsuche behilflich zu sein.

Offener Brief von wiedergewähltem Oberbürgermeister