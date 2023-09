Sanierung Brücke am Wasserfall in Magdeburg wieder frei

Hauptinhalt

Eine wichtige Brücke für Radfahrer und Fußgänger in Magdeburg ist wieder passierbar. Der Austausch von Holzbohlen an der Wasserfall-Brücke am Stadtpark in Magdeburg-Cracau hatte am Wochenende für eine Sperrung gesorgt. Die Brücke ist eine wichtige Verbindung zum Osten der Stadt.