Hunderte tote Fische in der Saale bei Bernburg entdeckt

Ein Anglerverein hat am Wochenende rund 300 tote Fische aus der Saale in Bernburg geborgen. Inzwischen haben die Angler Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Einem Zeitungsbericht zufolge könnte ein Riss in der Leitung einer Fabrik das Fischsterben verursacht haben. Das soll nun untersucht werden.