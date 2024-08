Vertreter mehrerer Behörden und der Bahn seien sich bei einem erneuten Gespräch nach Beschwerden aber einig gewesen, dass die Sperrung des restlichen Flussabschnittes "aus Sicherheitsgründen alternativlos" sei. Das Amt verwies unter anderem auf die Gefahr, die zum Beispiel von Pontons, schwimmenden Plattformen, ausgeht. Hinzu komme eine starke Strömung in Brücken-Nähe.

Die Deutsche Bahn will bis Ende Mai 2025 drei Brücken über den Fluss im Bereich Bad Kösen instandsetzen. Dafür war ursprünglich eine Vollsperrung an dem Fluss auf rund 10,5 Kilometern von Großheringen bis zur Saale-Brücke 08 in Bad Kösen genehmigt worden – dagegen gab es Widerstand aus der Tourismusbranche und die Forderung nach Alternativlösungen.