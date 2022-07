Zur Eröffnung des 30. Elbe-Saale-Camps geht es in einer Führung mit dem Umweltschützer und Autoren Ernst Paul Dörfler um den Fischadler. Bis Ende kommender Woche stehen Filme, Exkursionen, Diskussionen und Musikveranstaltungen auf dem Programm. Höhepunkt soll anlässlich des 30. Camp-Geburtstages ein Fest am 29. Juli sein. Besucher sind nach Angaben der Veranstalter an allen Tagen willkommen.