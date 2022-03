Millioneninvestition "Florida Eis" aus Berlin baut Werk in Schönebeck

Die Berliner Eismanufaktur "Florida Eis" will in Schönebeck in Sachsen-Anhalt eine Fabrik bauen. An dem neuen Standort könnten perspektivisch bis zu 250 Menschen beschäftigt werden, sagte der Unternehmenschef Olaf Höhn am Montag. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" über das Vorhaben berichtet.