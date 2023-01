Die milden Temperaturen bringen viele Igel um den Winterschlaf. Spätestens Anfang Dezember gehen die Tiere normalerweise in den Ruhemodus, wie Christine Primas von der Igelstation in Güsten (Salzlandkreis) sagt. Bis April schlafen sie dann am besten durch. "Was ich feststelle ist, dass die ganz schlecht einschlafen", erklärt Primas und betont: "Einen Winterschlaf, wie er eigentlich sein sollte, habe ich in diesem Jahr noch gar nicht erlebt."