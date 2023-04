Der Concordia See im Salzlandkreis wird auf der Nachterstedter Seite voraussichtlich noch mehr als 20 Jahre geschlossen bleiben. Das teilte die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) am Dienstag bei einem Ortstermin mit.

Demnach soll die Flutung des Sees an dieser Stelle Mitte der 2040er-Jahre abgeschlossen sein. Bis dahin sei der See von der Nachterstedter Seite aus nicht zugänglich.

Mitte Juli 2009 waren am Rande des Tagebaurestlochs bei Nachterstedt ein Doppelhaus, Teile eines weiteren Hauses und Teile der Straße in den See gestürzt. Drei Menschen starben. Ein ganzer Ortsteil ist bis heute gesperrt. Sieben Jahre später kam es im gesperrten Bereich zu einem weiteren Erdrutsch. Nach Angaben der LMBV sind bisher mehr als 280 Millionen Euro in die Sanierung geflossen. Auf der anderen Seite, in Schadeleben, ist der Concordia See bereits wieder freigegeben.