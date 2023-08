Stichwort "Naturschutzgebiet" Naturschutzgebiete sind nach § 23 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist. In Deutschland gibt es laut Bundesamt für Naturschutz 8.902 Naturschutzgebiete (Stand: 2020).