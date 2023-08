In Sachsen-Anhalt wurde seit zwei Jahren wieder eine Elchkuh gesichtet. "Das ist ein relativ seltenes Ereignis in Sachsen-Anhalt. Vor allem in Brandenburg, aber auch in Sachsen kommt das häufiger vor", sagte der Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde.

Pilzsammlerin fotografiert Elchin

Eine Pilzesammlerin hatte das Tier in der Dübener Heide im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fotografiert und an die Mitteldeutsche Zeitung geschickt. Auf dem Weg dorthin war ihr das am Montag aufgenommene Foto zugespielt worden. "Darauf ist eindeutig ein Elch zu sehen. Ein relativ junges weibliches Tier, vielleicht im zweiten oder dritten Lebensjahr", erklärte Michler. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Eine Pilzsammlerin bekam die Elchin am Montag in der Dübener Heide vor die Linse. Bildrechte: Ingrid Schmidt

Erste Sichtung seit 2021

Die Sichtung sei die erste in diesem Jahr und zugleich die erste seit 2021 in Sachsen-Anhalt, sagte der Biologe. Es sei davon auszugehen, dass das Tier weiterziehe und dabei nochmals gesehen werde. "In Brandenburg haben wir in diesem Jahr bisher sechs Meldungen erhalten. Das heißt aber nicht, dass es sechs Tiere sind", erklärt Michler.

Konfliktscheu mit starken Wandertrieb

Elche seien konfliktscheu, so der Biologe. Eine Gefahr gehe von den Tieren nicht aus. Sie seien meist allein unterwegs und kämen meist von Osten. Darum sei davon auszugehen, dass der kürzlich in Sachsen-Anhalt gesichtete Elch auch durch Brandenburg gezogen sei.