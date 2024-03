"Rassismus hat auf dem Sportplatz nichts zu suchen. Wir stehen als Team hinter unserem Mitspieler und konnten deswegen nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, weiterspielen und so tun, als sei nichts passiert", erklärte Otremba weiter. Der Volksstimme (€) sagte er, dass es in dieser Saison schon einmal zu rassistischen Beleidigungen gegen den Spieler gekommen sein soll. Damals sei wegen einer Äußerung bei einem Auswärtsspiel ein Zuschauer des Sportplatzes verwiesen worden.