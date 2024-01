"Ich glaube, dahinter steht die Angst, vielleicht aber auch die Erfahrung, dass der Arm von Dennis Wesemann unter Umständen lang sein kann", sagt David Begrich vom Miteinandern e.V. aus Magdeburg. Er kennt die rechtsextreme Szene im Jerichower Land bestens und weiß, warum sich Opfer oder Zeugen nicht offen äußern möchten. "Und im ländlichen Raum ist man in einem überschaubaren Sozialraum. Man begegnet sich immer mal wieder, man trifft sich immer zweimal im Leben. Lange Rede, kurzer Sinn: Man kann sich in dieser Region nicht aus dem Weg gehen."

Für die Jugend vor Ort gäbe es kaum Alternativen. Fußball sei deshalb ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor. "Das nutzt Wesemann, in dem er einfach darüber Leute an sich bindet. Er ist ja nicht irgendwer", so Begrich. "Man muss sich klarmachen: Er ist im Fußball verankert, er ist kommerziell aktiv und er ist ein guter sozialer Netzwerker. Im Sinne von: Ich habe persönliche Kontakte, die in alle Himmelsrichtungen der Region gehen.