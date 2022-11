Viktor Braschnik Der ukrainische Flugplatz-Kommandeur von Cochstedt

​Braschnik, heute 67 Jahre, ist ein drahtiger Mann, der mit seinen kurzen, dunklen Haaren und der aufgeknöpften Jeansjacke erstaunlich jugendlich erscheint. Jedenfalls wirkt er nicht wie ein Veteran des sowjetischen Afghanistankrieges, der 25 Jahre seines Lebens in der Armee gedient hat, sei es in Kaliningrad, an mehreren Standorten in der DDR, im lettischen Jekabpils und später in seiner Heimatstadt Charkiw.

Sein Lebensweg liegt im Schatten des von Russland entfesselten Krieges, den das Land heute in der Ukraine führt. Ein Weg, der für den 1955 Geborenen lange ein sowjetischer war. Als die Sowjetunion zerfiel, war er 36 Jahre alt. Bis dahin diente er mit Russen gemeinsam in der Armee. Die Truppenteile in den Kasernen von Cochstedt waren quasi ein Abbild der Sowjetunion: "Wir waren Russen, Georgier, Usbeken und Ukrainer." Sei es in der DDR als Besatzer, sei es im Wettrüsten mit den USA – Militärs wie er standen früher Seite an Seite für die propagierte Überlegenheit des Sowjetsystems ein, egal, aus welcher Sowjetrepublik sie waren. Eines Systems, das 1991 implodierte, weil es nicht mehr weiterging. In diesen Monaten, im Frühjahr 2022, musste er fliehen, weil es russische Truppen sind, die nun als Feinde in seinem Land stehen.

Dass Russen und Ukrainer einmal untereinander Krieg führen – nicht einmal in einem Albtraum wäre uns das eingefallen. Viktor Braschnik über die Zeit in der Sowjetarmee am Standort Cochstedt

Auch nach acht Monaten ist dieser Krieg für ihn nicht zu begreifen. Mittlerweile ist er vom Tower hinunter gestiegen, fünf Treppen, einen Fahrstuhl gibt es hier nicht. Er steht nun auf dem Vorplatz und sagt: "Dass Russen und Ukrainer einmal untereinander Krieg führen – nicht einmal in einem Albtraum wäre uns das eingefallen." Was ihn besonders betroffen macht, das spürt man, ist das geschaffene Feindbild seiner Heimat Ukraine bei den Russen. Durch Propaganda, sagt er. Er selbst hat als junger Rekrut in einem Fernstudium einen Abschluss in Geschichte erworben. In seinen Augen fing das in Russland weit vor Putin an.

Dankbar, dass sie in Aschersleben als Geflüchtete aufgenommen wurden: Viktor Braschnik und seine Frau Ljudmila. Bildrechte: MDR/Mandy Ganske-Zapf

Viktor Braschnik blickt sich um, alles ist anders. Rechts ragt ein Hangar auf, ein klobiger Neubau. Links schirmt ein Zaun das Gelände ab, auf dem heute die internationale Forschung zuhause ist. Früher war er es, der hier noch jeden Winkel kannte. Im Kalten Krieg war Braschnik dafür verantwortlich, eben diesen Flugplatz einsatzbereit zu halten. Als Reserve, falls aus dem Kalten ein heißer Krieg wird. Die DDR war bekanntlich der militärische Vorposten der Sowjetunion.

Knapp drei Jahre, von 1985 bis 1988, diente er in Sachsen-Anhalt und kommandierte den Standort von rund 20 Offizieren und 60 Soldaten. Doch der Krieg blieb kalt. Die Flüge der Kampf- und Transporthubschrauber, die ab 1987 stationiert waren, sie blieben reines Training, sagt er.

Waren von 1985 bis 1988 in Sachsen-Anhalt: Der frühere Sowjetoffizier Viktor Braschnik und seine Frau Ljudmila. Bildrechte: privat

​So fiel Viktor Braschnik auch die Aufgabe zu, im drögen Militäralltag für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Darunter für die Offiziersfrauen. Über die offizielle Schiene kam er daher mit dem Aschersleber Ehepaar Gisela und Helmut Ewe in Kontakt, sie arbeitete beim DDR-Kulturbund. Gemeinsam organisierten sie eine Stadtführung. Dann, um sich besser kennenzulernen, luden Viktor Braschnik und seine Frau Ljudmila die Ewes zu sich in die Wohnung ein, direkt auf das abgeriegelte Gelände der Sowjets. Sie stellten Pelmeni und Kiewer Torte auf den Tisch. Von da an sahen sie sich oft privat, verstanden sich auf Anhieb. So erinnern sich die Vier bei einem Treffen, jetzt, 36 Jahre später. Dass diese Nähe von der sowjetischen Militärführung nicht gern gesehen war, machte Braschnik damals wenig aus. Ewes ihrerseits überhörten das Unbehagen von DDR-Offiziellen.

Es war, als ob ich in meine zweite Heimat komme. Viktor Braschnik über seine Ankunft in Aschersleben