Wittenberg nach dem traditionellen Stadtfest "Luthers Hochzeit": Reinigungs-Maschinen kärchern die Straßen sauber, Gerüste und Buden werden abgebaut. Überall hämmert und klopft es. Am Tag danach sind diejenigen Wittenberger, die drei Tage bei der Mittelalter-Sause dabei waren, noch etwas in Katerstimmung. Dass der Bundeskanzler und die ostdeutschen Ministerpräsidenten in die Lutherstadt kommen, wissen die meisten nicht. Aber dass in der Politik derzeit eine Menge schiefläuft, darüber will fast jeder etwas erzählen.