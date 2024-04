Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

Wissenschaftsminister Willingmann stellte fest, dass zu viele Hochschulabsolventen, die in Sachsen-Anhalt auf Lehramt studiert haben, das Land wieder verlassen würden. Dies müsse sich ändern. Wie genau, blieb jedoch unklar. Infrastrukturministerin Hüskens hoffte derweil, dass Digitalisierung und KI Lehrkräfte künftig entlasten könnten. Allerdings: "Lehrereinstellungen und Digitalisierungsprozesse macht man nicht in drei Tagen", so Hüskens. Schnelle Lösungen sind also eher nicht in Sicht.