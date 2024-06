Diaby erklärte auf Instagram: "Mit dieser letzten Drohung gegen mich ist eine neue rote Linie überschritten." Er lasse sich nicht einschüchtern und wehre sich gegen die Drohungen. Daher habe er sich entschieden, die Drohung zu veröffentlichen. Ihm sei wichtig, den Hass und die Gewalt klar zu benennen, die neben politisch engagierten, so viele weitere Menschen in Deutschland erfahren, wenn sie beispielsweise einer Minderheit angehören.

Diaby rief alle von digitaler Gewalt Betroffenen dazu auf, Beratungsstellen aufzusuchen. Er appellierte an alle, denen an gesellschaftlichem Zusammenhalt gelegen ist, am kommenden Sonntag demokratische Parteien zu wählen.