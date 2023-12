Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Verkehr Stau nach mehreren Unfällen auf der A2 bei Magdeburg

06. Dezember 2023, 07:11 Uhr

Auto- und Lastwagenfahrer auf der A2 bei Magdeburg brauchen am Mittwochmorgen viel Geduld. Grund ist ein Lkw-Unfall auf Höhe Magdeburg-Rothensee an einem Stauende. Hier sind in Richtung Berlin zwei von drei Fahrstreifen gesperrt. Zuvor hatte es zwei weitere Unfälle auf der Autobahn gegeben.