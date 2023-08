Das neue Leitsystem ziele vor allem darauf ab, für Entlastung im Verlauf der B1 über Magdeburg zu sorgen. Beim Unfall vom Dienstag konnte der Verkehr in Richtung Hannover aber bereits an der Anschlussstelle Burg-Zentrum wieder auf die A2 geleitet werden – eine weitere Umleitung über Magdeburg war also gar nicht nötig. Auch der Gegenverkehr in Richtung Berlin sei durch Burg geleitet worden, daher habe es dort eine hohe Verkehrsbelastung gegeben.