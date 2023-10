Thomas Menzel ist Wahl-Hohenwarther. Für den Bau der Trogbrücke lebte er bereits von 1998 bis 2004 in Hohenwarthe, nach einem kurzem Intermezzo im Süden der Republik kehrte er wieder hierher zurück, quasi in Sichtweite eines seiner größten Projekte. Per Paddelboot ist Menzel heute gerne unterwegs auf dem kolosallen Bauwerk, das er damals als Leiter des Wasserstraßenneubauamts Magdeburg mit zu verantworten hatte. In rund fünf Jahren wurden 230.000 Tonnen Stahl in zwei Brücken verbaut, die gemeinsam die sogenannte Trogbrücke bilden.