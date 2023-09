Das Niedrigwasser der Elbe blockiert erneut die Ausflugsschifffahrt in Magdeburg. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilten , können seit Mittwoch keine Fahrgastschiffe der "Weißen Flotte" mehr auf der Elbe im Stadtgebiet fahren. Der Vorab-Ticketverkauf im Netz wurde gestoppt.

Schifffahrten über das Wasserstraßenkreuz finden ab Donnerstag verkürzt statt und starten am Schiffshebewerk Rothensee, Anleger Mittellandkanal. Die Fähren Buckau und Westerhüsen können den Angaben nach vorerst trotz des Niedrigwassers weiter übersetzen.

Die Fahrgastschifffahrt der "Weißen Flotte" befindet sich noch bis Anfang Oktober in der Hauptsaison. Täglich finden bis zu fünf Fahrten statt, die unter normalen Bedingungen am Petriförder in Magdeburg starten und enden. Die größte Linienfahrt ist die "Große Acht", die über Elbe, Mittellandkanal und die Schleusen Rothensee, Niegripp und Hohenwarthe führt und bis zu vier Stunden dauert.