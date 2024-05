Wer in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) bereits per Briefwahl abgestimmt hat, muss seine Kreuze für die Kommunalwahl am 9. Juni noch einmal neu setzen. Grund ist laut gemeinsamer Pressemitteilung von Kreiswahlleiter und Kalbes Stadtwahlleiterin ein Druckfehler auf dem Stimmzettel, aufgrund dessen die bisher erteilten Wahlschein ungültig seien.