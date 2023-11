Wer zum Wohnbereich des frisch sanierten Hauses 33 im Maßregelvollzug in Uchtspringe will, muss erst einmal eine Reihe von Sicherheitsschleusen durchlaufen. Viele Türen müssen mit verschiedenen Schlüsseln geöffnet und wieder geschlossen werden. Umgeben ist der Gebäudekomplex von hohen Zäunen, die am oberen Ende mit Stacheldraht gesichert sind, sodass niemand hinübersteigen kann.

Langjährig Bedienstete können sich nicht erinnern, dass es jemals einem Insassen gelungen ist, von hier zu entkommen . Wenn jemand ausreißen konnte, dann nur beim begleiteten Freigang, also einer Lockerungsstufe nach jahrelanger Betreuung in den Gemäuern des Maßregelvollzugs.

Stichwort: Maßregelvollzug Im Maßregelvollzug werden überwiegend Menschen untergebracht, die aufgrund einer psychischen Erkrankung für ihre Taten nicht bestraft werden können, aber weiterhin gefährlich sind (Unterbringung nach § 63 StGB). Diese Menschen leiden zum Beispiel unter psychotischen Erkrankungen wie Schizophrenie, unter Persönlichkeitsstörungen oder schweren Depressionen. Aufgenommen werden in Uchtspringe auch suchtkranke Straftäter, die nach § 64 StGB in den Maßregelvollzug eingewiesen wurden und bei denen eine Alkoholabhängigkeit im Vordergrund steht.

"Es gibt einen großen Druck, mehr Platz zu schaffen", sagte Jürgen Richter, der Geschäftsführer der landeseigenen Salus gGmbH. Das Unternehmen ist Betreiber des Maßregelvollzugs im Land. An den Standorten Bernburg, Uchtspringe sowie in der Außenstelle Lochow bei Möckern sind derzeit rund 500 Menschen untergebracht – bei 444 offiziellen Plätzen.

Der Druck ist nicht nur bei der Unterbringung der Patienten vorhanden, sondern auch beim Einsatz des Personals. Allein in Uchstpringe gibt es 470 Beschäftigte in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, wie Mediziner, Psychologen, Heilerzieher und Therapiefachkräfte und allgemeine Verwaltung. Sie alle brauchen Platz.

Nach rund anderthalbjähriger Bauzeit konnten jetzt in Uchtspringe 20 weitere Plätze geschaffen werden. "Das ist der der Anfang weiterer Maßnahmen", sagt Jürgen Richter. Bereits jetzt sind im Landeshaushalt 54,7 Millionen Euro für Erweiterungen an allen drei Standorten festgeschrieben. In Bernburg wird schon seit Sommer gebaut, in Lochow wird jetzt begonnen.