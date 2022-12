Der am Mittwoch aus dem offenen Maßregelvollzug Bernburg augebrochene 39-jährige Straftäter ist festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Den Angaben zufolge wurde er bereits am Freitagmittag in einer Wohnung in Dessau-Roßlau aufgespürt und ist inzwischen zurück im Maßregelvollzug.