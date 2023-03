"Psychreport" der DAK Arbeitnehmer fehlen häufiger wegen psychischer Probleme

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr so oft wie nie zuvor mit Depressionen oder Ängsten am Arbeitsplatz gefehlt. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gab es in Sachsen-Anhalt neun Prozent mehr Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen.