Insgesamt würden immer mehr Beschäftigte in Deutschland wegen psychischer Erkrankungen wie Depressionen krankgeschrieben, hieß es. Die KKH registrierte 2022 bundesweit rund 57.500 Krankschreibungen mit 2,3 Millionen Fehltagen wegen seelischer Leiden – eine Zunahme von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Von allen KKH-Versicherten sind am häufigsten Beschäftigte aus den Bereichen Krankenpflege, Erziehung und Sozialarbeit, Handel und öffentlicher Verwaltung betroffen, wie es hieß. Im Schnitt seien psychisch Erkrankte 39,5 Tage im Jahr krankgeschrieben, länger als bei allen Erkrankungen mit durchschnittlich 13,1 Fehltagen.

Am häufigsten fehlten Berufstätige demnach wegen depressiver Episoden (30 Prozent) am Arbeitsplatz. 28 Prozent seien wegen Anpassungsstörungen (etwa nach der Geburt eines Kindes), 15 Prozent wegen wiederkehrender Depressionen, gut 12 Prozent im Zuge chronischer Erschöpfung und rund 8 Prozent aufgrund von Angststörungen krankgeschrieben gewesen. Fast 7 Prozent der Ausfalltage hätten ihren Grund in psychosomatisch bedingten Beschwerden gehabt.