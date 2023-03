Gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeitern bietet sie Beratung für Menschen mit psychischen Problemen an, dazu finden Selbsthilfegruppen in den Vereinsräumen ihr Domizil. Daneben beraten Mund und Kollegen auch zu Fragen rund um Wohngeld oder Bürgergeld. Fakt ist: Der Bedarf an psychologischer Beratung ist enorm. Rund ein Drittel der Teilnehmer einer repräsentativen Online-Umfrage in Deutschland hat sich als psychisch erkrankt bezeichnet .

Besonders häufig gaben die erwachsenen Befragten an, an Depressionen zu leiden (21 Prozent). Insgesamt erklärten rund 32 Prozent der Befragten, dass sie unter Depressionen, einer Angststörung, Essstörung, Zwangsneurose oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. Das zeigen Daten des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, die im Auftrag des Versicherungskonzerns AXA erhoben worden sind.

Das Besondere beim halleschen Verein "Stadtinsel": Die Beratung ist nur an sehr wenige Voraussetzungen geknüpft. Volljährig müssen die Menschen sein, die sich von Mund oder ihren Kollegen beraten lassen wollen. "Unsere Aufgabe ist, die Menschen ankommen zu lassen, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen, auch mal wirklich zuzuhören. Natürlich geben wir auch mal Empfehlungen, was es in Halle alles noch so an Beratungsangeboten oder Hilfen gibt." Eine Diagnose, Einwilligung oder Kostenübernahme der Krankenkasse braucht niemand. Dazu kommt: Die Beratung läuft so lange, wie es die Menschen brauchen.