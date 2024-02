In Sachsen-Anhalts Flüssen und Seen sind im vergangenen Jahr wieder mehr Menschen ertrunken als in den Vorjahren. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte, ertranken 2023 insgesamt 16 Menschen beim Baden. In den beiden Vorjahren waren es jeweils zwölf Tote.