Auch der Deutsche Städtetag geht von einer erhöhten Terrorgefahr in Deutschland aus. Deshalb müssten vor allem die Weihnachtsmärkte vor Anschlägen schützen werden. Bereits am Mittwoch warnte der Verfassungsschutz vor der akuten Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland. Die Gefahr sei real und so hoch wie seit langem nicht mehr.