Bis zu zwei Monate Sachsen-Anhalt will Polizei-Gewahrsam bei Terrorverdacht verlängern

17. Dezember 2023, 16:23 Uhr

Ein mutmaßlicher Islamist aus Sachsen-Anhalt ist am Freitag abgeschoben worden. Der 20 Jahre alte Iraker soll eine schwere Gewalttat in der Vor-Weihnachtszeit geplant haben. Der Mann war vor gut dreieinhalb Wochen in Helmstedt in Niedersachsen in Gewahrsam worden. Jetzt plant Sachsen-Anhalts Innenministerium eine Gesetzesänderung, um Terrorverdächtige künftig länger in Gewahrsam nehmen zu können.