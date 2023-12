Bildrechte: picture alliance/dpa | Patricia Bartos

Terrorgefahr Aktuell keine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten in Mitteldeutschland

01. Dezember 2023, 05:00 Uhr

In den vergangenen Tagen haben immer mehr Stimmen vor einer erhöhten Gefahr von islamistischen Terroranschlägen auf Weihnachtsmärkten gewarnt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser zufolge wirkt sich der Krieg in Gaza auf die Sicherheitslage in Deutschland aus. Drei Terrorverdächtige sind festgenommen worden. Die Sicherheitsbehörden sind gewarnt, eine konkrete Gefährdungslage für Weihnachtsmärkte in Mitteldeutschland liegt im Moment aber nicht vor.