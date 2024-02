Warnstreik im Nahverkehr Wo Busse und Bahnen in Sachsen-Anhalt stillstehen

29. Februar 2024, 07:02 Uhr

In Sachsen-Anhalt müssen Pendler und Schüler am Donnerstag und Freitag mit Einschränkungen rechnen. Verdi hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Bahnen und Busse in Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg und im Burgenlandkreis fahren 48 Stunden nicht.