"Wir haben noch sehr viel tun", sagt Kerstin Kinszorra und meint damit die Sichtbarkeit der sogenannten "Dritten Generation Ostdeutschland", also derjenigen, die in der DDR geboren wurden und beim Fall der Mauer Kinder oder Jugendliche waren. Kinszorra, geboren 1979 in Magdeburg, ist selbst eines dieser Wendekinder. Bis heute spiele ihre Herkunft eine Rolle, sagt sie: "Wenn ich im beruflichen Kontext auf Menschen treffe, dann wird oft gefragt: 'Wo kommst du her?' Und wenn ich sage, ich bin in Magdeburg geboren, dann heißt es oft: 'Uff, na gut.'"

Kerstin Kinszorra aus Magdeburg engagiert sich seit 2016 bei der "3. Generation Ost". Bildrechte: MDR/SACHSEN-ANHALT HEUTE Im Jahr 2016 lernte Kinszorra bei einer Diskussionsrunde Adriana Lettrari kennen, die einige Jahre zuvor das "Netzwerk 3. Generation Ost" mitgegründet hatte. Seitdem engagiert sie sich in der Gruppe, die derzeit aus rund 20 Köpfen besteht und sich auf die Fahnen geschrieben hat, Wendekinder zu vernetzen, zu stärken und sichtbar zu machen.



"Viele aus dem Netzwerk haben mit dem Fall der Mauer dasselbe erlebt. Unsere Eltern waren erstmal damit beschäftigt, die Existenz zu sichern. Vieles, das in den 1990ern schon möglich gewesen wäre, hat deshalb nicht stattgefunden", sagt Kinszorra und schiebt ein Beispiel hinterher: "Man sieht bis heute, dass in großen Stiftungen, die überwiegend im Westen angesiedelt sind, für ein Stipendium oft ein bis zwei Auslandsaufenthalte verlangt werden. Viele Menschen in meinem Alter hätten das gar nicht wahrnehmen können, weil unsere Eltern kein Bewusstsein hatten, wie wichtig so etwas sein könnte."

Entfremdung wegen zu vieler Westdeutscher an der Macht?

So wie damals die Stipendien, bleiben Ostdeutschen heute häufig Führungspositionen verwehrt. "Wer sind die Staatssekretäre, die Minister, die Amtsleiter?", fragt Kinszorra und gibt die Antwort gleich selbst: "Das sind sehr viele Menschen mit westdeutscher Herkunft!"

Das, sagt Kinszorra, sorge für eine Entfremdung zwischen Teilen der Gesellschaft und denjenigen, die für die Gestaltung unseres Lebens zuständig sind. "Wenn man das Gefühl hat, dass die Landesregierung oder die Politiker im Stadtrat nicht mehr in meinem Namen sprechen, und dass 'die da oben' sowieso keine Ahnung haben von meinem Leben, dann ist die Frage, ob wir uns das als Gesellschaft erlauben können", so Kinszorra, die als PR-Managerin für Intel in Magdeburg arbeitet und vorher lange Pressesprecherin der Stadt Magdeburg war.

Manchmal fehlt ein bisschen das Selbstbewusstsein zu sagen: 'Das traue ich mir zu.' Kerstin Kinszorra Netzwerk 3. Generation Ost