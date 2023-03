Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung stammt nicht einmal jede zweite Führungskraft in Sachsen-Anhalts Ministerien gebürtig aus Ostdeutschland. Das zeigt eine Erhebung von MDR Data. Demnach beträgt der Anteil ostdeutscher Führungskräfte lediglich in vier von neun Ministerien des Landes mindestens 50 Prozent.

Warum Westdeutsche in Führungspositionen noch immer überrepräsentiert sind, welche Folgen das hat und welche politischen Konsequenzen sie daraus ziehen würden – darüber diskutierten im Funkhaus von MDR SACHSEN-ANHALT zwei Landespolitiker mit besonderer Ost-West-Biografie: Armin Willingmann (SPD), Wissenschaftsminister und gebürtiger Westdeutscher, und Sven Haller (FDP), Staatssekretär im Infrastrukturministerium und geboren in Ostdeutschland.

Während Willingmann seit mehr als 20 Jahren in Sachsen-Anhalt lebt, ist Haller erst seit anderthalb Jahren zurück in Magdeburg, wo er einst studierte. Zwischenzeitlich arbeitete er zehn Jahre in Hamburg.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Willingmann, Sie sind gebürtiger Westdeutscher. Ist es für Sie leichter gewesen, eine Laufbahn im Osten einzuschlagen?

Armin Willingmann: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich diese Laufbahn im Westen nicht eingeschlagen habe. Ich bin 1992 nach Ostdeutschland gekommen, seinerzeit nach Rostock, und zwar als Rechtsreferendar. Im Anschluss habe ich an der Universität in Rostock gearbeitet bis 1999. Seit 1999 arbeite ich in Sachsen-Anhalt, seit 2003 leben wir mit der Familie hier. Also ein ganzes Berufsleben, über 30 Jahre in Ostdeutschland. Ich kann deshalb nicht sagen, ob es leichter war. Es war jedenfalls meine sehr bewusste Entscheidung, hierhin zu gehen und mich beruflich hier zu entwickeln.

Fühlen Sie sich als "Wossi" oder schon als Ossi?

Willingmann: Wenn man mehr als die Hälfte des Lebens hier verbracht hat, dann fühlt man nicht mehr West oder Ost, sondern dann ist man angekommen. Insofern gibt es eine sehr hohe Identifikation mit meinem Wohnort und mit dem Land, in dem ich lebe und auch arbeiten darf.

Bildrechte: dpa Zur Person: Armin Willingmann (SPD) Armin Willingmann wurde 1963 in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen geboren. Er promovierte 1998 an der Universität Rostock und kam 1999 als Professor für Wirtschaftsrecht an die Hochschule Harz. Von 2003 bis 2016 war er deren Rektor.



Von 2016 bis 2021 war er Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-​Anhalt. Seit 2021 ist Willingmann Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie erster stellvertretender Ministerpräsident.

Bildrechte: MID/Ronny Hartmann Zur Person: Sven Haller (FDP) Sven Haller wurde 1980 in Wismar geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Ab 2011 arbeitete er als wissenschaftlicher Referent für die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, 2015 wurde er Geschäftsführer der Fraktion.



Seit 2021 ist Haller Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Herr Haller, Sie sind schon lange in Sachsen-Anhalt verwurzelt, aber zwischendurch zehn Jahre in Hamburg tätig gewesen. Wie ist das, wenn man hier sozialisiert ist und dann den Sprung über die ehemalige Grenze macht?