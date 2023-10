Bildrechte: Polizeirevier Harz

Beliebte Strecke in der Szene Polizei kontrolliert getunte Autos an der Rappbodetalsperre

29. Oktober 2023, 14:27 Uhr

Die Strecke rund um den Tunnel an der Rappbodetalsperre im Harz ist bei Tunern besonders beliebt. Deshalb hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag verstärkt getunte Autos kontrolliert. Ein Drittel der gut 100 kontrollierten Fahrzeuge ist beanstandet worden. In sechs Fällen durften die Fahrer nicht weiter.