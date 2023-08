Nach den Einschulungen am Wochenende sind am Montag landesweit rund 21.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in ihren ersten Schultag gestartet. Wie in den Vorjahren lenkt die Polizei im Rahmen ihrer Aktion "Sicherer Schulweg" die Aufmerksamkeit auf die Kleinsten, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Goethe-Grundschule in Halberstadt führte die Polizei deshalb zu Beginn des ersten Schultages Verkehrskontrollen durch.