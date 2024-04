Sachsen-Anhalts Innenministerium teilte – anders als in der Vergangenheit – nicht mit, an welchen Orten in Sachsen-Anhalt die Kontrollen stattfinden. Es geht darum, alle Straßen sicherer zu machen, hieß es. Die Landespolizei setze dafür unterschiedliche Verkehrsüberwachungs-Technik ein. Neben Hand- und Groß-Messgeräten sind landesweit auch Enforcement Trailer im Einsatz, also bewegliche Anhänger.