Blitzer-Marathon - das heißt: in einer Zeit von 24 Stunden kontrolliert die Polizei am Freitag die Geschwindigkeit an vielen Stellen in Thüringen. Die Kontrollgeräte stehen vor allem vor Kindergärten und Schulen, aber auch auf Landstraßen und Autobahnen - an über 100 Stellen in ganz Thüringen. Rund 300 Beamte sind am Aktionstag im Einsatz. Wir haben eine Auswahl der Standorte hier aufgeführt. Zusätzlich setzt die Polizei auch mobile Blitzer ein.