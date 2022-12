Michael Ripke fordert deswegen dazu auf, diese Überfälle auch anzuzeigen. Er sagt: "Das ist für die Ermittler wichtig und das ist auch für die Folgemaßnahmen ganz wichtig, um nämlich zu wissen, wo haben wir die Schwerpunkte, wo verlagern sie sich möglicherweise hin." Nur so, sagt er weiter, können sie unmittelbar reagieren.

(K)ein Sicherheitskonzept für die Stadt Halle

Um effektiv gegen Jugendkriminalität vorzugehen, arbeiten die Stadt Halle und die Polizei zusammen. Im Juni beschloss der Stadtrat, nach langer Diskussion, dass es eine Art Sicherheitskonzept geben soll, als Antwort auf die steigenden Straftaten.

Damals hieß es, dass mehr Beleuchtung an Orten, die von Bürgerinnen und Bürgern als unsicher empfunden werden, angebracht werden soll. Außerdem sollte das Ordnungsamt an Problemstellen rund um die Uhr im Einsatz sein.

Tobias Teschner ist als Fachbereichsleiter für die Sicherheit der Stadt Halle zuständig. Er sagt, dass es für das Problem kein allgemeines Sicherheitskonzept geben kann. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Was davon wurde bislang umgesetzt?



Tobias Teschner, Fachbereichsleiter für Sicherheit der Stadt Halle, sträubt sich gegen den Begriff "Sicherheitskonzept". Halle sei kein Weihnachtsmarkt, den man absperren könne und dann mehr Security vor den Eingang stelle. "Das eine Sicherheitskonzept der Stadt Halle", sagt er, "wird es nicht geben." Dafür sei die Stadt zu groß.

Mehr Polizeistreifen und Aufklärungsarbeit an Schulen

Laut Teschner muss die Lage objektiv betrachtet werden, aus denen sich dann konkrete Maßnahmen für die Stadt und die Polizei ableiten. Aktuell werde die polizeiliche Präsenz in der Stadt erhöht, so Michael Ripke von der Polizei Halle. "Wir arbeiten auch ganz eng mit der Stadt mit dem Ordnungsamt zusammen. Da gibt es gemeinsame Streifen", so der Pressesprecher weiter.

Das eine Sicherheitskonzept der Stadt Halle wird es nicht geben. Dafür ist die Stadt zu groß. Tobias Teschner Fachbereichsleiter für Sicherheit der Stadt Halle

Auch wird an Schulen in Halle Aufklärungsarbeit betrieben. Den Jugendlichen soll dann gezeigt werden, wie sie sich in im Fall eines Überfalls verhalten sollen, so Teschner. "Denn ob man zum Opfer wird und ob sich Taten sozusagen 'lohnen', ist natürlich auch vom Geschädigten oder einem potenziellen Opfer beeinflussbar", so der Fachbereichsleiter für Sicherheit. Stadt und Polizei arbeiten bei der Ermittlung und Prävention zusammen. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die Besuche an Schulen sind allerdings nicht ausschließlich für Aufklärungsarbeit da, sondern sollen den Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, sich an die Beamten als Ansprechpartner zu wenden. So können sich die Jugendlichen, aber auch Lehrkräfte, gegenüber der Polizei öffnen, wenn sie selbst schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben.

Theorie und Realität sehen anders aus

Zurück bei Konstantin und Pepe im Paulusviertel. Dass die Polizei verstärkt unterwegs ist, haben die beiden noch nicht wahrgenommen. "Man merkt ab und zu, dass mal ein Polizeiwagen an einem vorbeifährt, aber so richtig geholfen hat es jetzt nicht", sagt Pepe. Denn die Streife fährt laut dem 15-Jährigen in gewissen Zeitabständen durch die Viertel. Dazwischen sei genug Zeit für einen Überfall, sagt er.

Erst kürzlich war an Pepes und Konstantins Schule ein Polizeibeamter da, der zu dem Thema mit den Jugendlichen gesprochen hat. Auch da wurde über das Verhalten in diesem Fall gesprochen. "Teilweise waren da gute Sachen dabei", sagt Pepe, "Abstand halten, direkt, die Polizei rufen zum Beispiel. Im Optimalfall kann man das machen. Aber in meinem Fall hat das nicht geklappt. Abstand einhalten ging nicht, weil die Typen direkt auf uns zukamen. Es ging einfach alles viel zu schnell." Prävention in der Schule ist eine gute Sache, doch oft sehen Theorie und Realität unterschiedlich aus. Das sagen die betroffenen Jugendlichen. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Wunsch nach Jugendclubs und Rückzugsort

Ob die vermehrte Polizeistreife ausreichend ist, können die beiden Jugendlichen nicht genau sagen. Sie wünschen sich eher geschützte Räume wie Jugendclubs, in die sie sich auch mal zurückziehen können, so Konstantin. "Es gibt an nur wenige Orte in Halle und die sind auch nicht immer zugänglich", sagt er weiter.