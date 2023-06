Prof. Ulrich Hegerl: Zunächst sollte man sich informieren, sich zum Experten in eigener Sache machen. Eine Empfehlung, die ich allen meinen Patienten gebe: Man sollte versuchen, zu verstehen, wie bei einem ganz persönlich der Schlaf und die Stimmung zusammenhängen, weil es oft anders ist, als man denkt. Man ist erschöpft, geht früher ins Bett, aber oft ist es so, dass lange Bettzeiten, auch lange Schlafzeiten Depressionen-verstärkend wirken. Schlafentzug ist eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird.