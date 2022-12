Nach teils deutlichen Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder häufiger in die Arztpraxen gegangen. So sorgten zahlreiche Arztbesuche über alle medizinischen Fachgruppen hinweg im ersten Quartal für einen Anstieg von 4,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019.