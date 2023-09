Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Rettungsdienste in Deutschland mit Reformen stärken. Der SPD-Politiker stellte in Berlin Empfehlungen einer Regierungskommission vor. "Die Notfallversorgung darf nicht weiter selbst ein Reformnotfall bleiben", sagte Lauterbach. Es müsse einheitliche Standards, klare Strukturen, mehr Befugnisse und eine sinnvolle Vergütungssystematik geben. Dafür sei dringend eine Reform notwendig.