Für die besten Entwürfe gibt es Preisgelder in Höhe von 7.000 Euro. Der Gewinnerentwurf soll das offizielle Erscheinungsbild des Sachsen-Anhalt-Tages 2026 prägen und in allen Veröffentlichungen und Werbemitteln des Festes verwendet werden.

2026 wird das Landesfest vom 5. bis 7. Juni in Bernburg veranstaltet und steht unter dem Motto "Wo Sachsen Anhalt trifft". Der Sachsen-Anhalt-Tag sei ein Fest für alle Generationen und Menschen, die in unserem Land leben oder es besuchen, so Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra (CDU). "Die Gestaltung des offiziellen Plakats ist eine Gelegenheit, unsere regionale Identität und die Kreativität der Menschen in Sachsen-Anhalt sichtbar zu machen. Ich freue mich auf viele einfallsreiche Entwürfe."