Die Landesregierung hat auf ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen, dass der Sachsen-Anhalt-Tag 2026 in Bernburg stattfinden wird. Die Stadt möchte das Fest vom 5. bis 7. Juni 2026 unter dem Titel "Wo Sachsen Anhalt trifft" ausrichten.

Die Anknüpfung an die eigene Stadthistorie sei, so Robra, ein wichtiges Element der Bewerbung gewesen. Bernburg sei eine facettenreiche Stadt in der Mitte Sachsen-Anhalts, reich an Geschichte und bürgerschaftlichem Engagement. "Ich bin davon überzeugt, dass der 24. Sachsen-Anhalt-Tag zu einem Erfolg wird", sagte der Minister. Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag wird vom 30. August bis 1. September 2024 in der Hansestadt Stendal gefeiert. Auch von Orten wie Aschersleben, Thale, Gommern und Köthen wurde das Fest schon ausgerichtet.