Gefeiert werden die Ost-Oldtimer auch beim Ostmobiletreffen jährlich am 01. Mai in Thale. Bei der vergangenen Veranstaltung waren über 8.000 Menschen vor Ort, um unter anderem top gepflegte Schwalben und S51 anzuschauen. Auch das Simson-Treffen in der Heimatstadt der Simson-Fahrzeuge, Suhl, erfreut sich weiterhin hoher Besucherzahlen. 6.000 Fans mit 2.000 Fahrzeugen kamen Anfang des Monats im Süden Thüringens zusammen, um ihre Lieblingsfahrzeuge zu zeigen und zu fahren.